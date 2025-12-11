Într-un comunicat publicat joi, Agenţia Internaţională pentru Integritatea în Tenis (ITIA) a anunţat că francezul Quentin Folliot a fost suspendat pentru o perioadă de 20 de ani, condamnat la o amendă de 70.000 de dolari şi obligat să ramburseze plăţi ilegale în valoare totală de peste 44.000 de dolari, după ce a comis 27 de încălcări ale programului anticorupţie din tenis (TACP), scrie news.ro.

O anchetă ITIA a dezvăluit că Quentin Folliot, în vârstă de 26 de ani, era o figură centrală într-o reţea de jucători care operau pentru un sindicat de aranjare a meciurilor. Folliot este al şaselea jucător sancţionat în urma acestei anchete, după Jaimee Floy Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet şi Enzo Rimoli.

Folliot (fostul număr 488 mondial în august 2022), suspendat provizoriu din 17 mai 2024, a negat cele 30 de acuzaţii legate de 11 meciuri de tenis disputate între 2022 şi 2024, dintre care opt la care a participat. Acuzaţiile se refereau în special la faptul că ar fi trucat rezultatul, ar fi primit bani pentru a nu da tot ce are mai bun în scopul pariurilor, ar fi oferit bani altor jucători pentru a truca meciuri, ar fi furnizat informaţii privilegiate, ar fi conspirat pentru a corupe şi necooperarea cu o anchetă a ITIA şi distrugerea de probe.

Pe 20 şi 21 octombrie 2025, a avut loc o audiere la distanţă în faţa agentului independent anticorupţie (AHO) Amani Khalifa, care a reţinut 27 din cele 30 de capete de acuzare, referitoare la 10 din cele 11 meciuri. Trei capete de acuzare au fost respinse.

În decizia sa scrisă, datată 1 decembrie 2025, Khalifa l-a descris pe Folliot ca fiind „un vector al unei organizaţii criminale mai largi, care recrutează activ alţi jucători şi încearcă să înrădăcineze şi mai profund corupţia în circuitele profesionale”.

