Fost căpitan la Dinamo în prima parte a sezonului 2023-2024, fundașul central brazilian Lucas Alves s-a transferat anul trecut în Vietnam, la Thep Xanh Nam Dinh FC.

Cu echipa vietnameză, brazilianul de 33 de ani a a câștigat deja două titluri consecutive de campion, în 2024 și 2025.

Astăzi, în faza grupelor din AFC Champions League Two, Nam Dinh a spulberat-o cu 9-0 pe Eastern Sports Club din Hong Kong.

În minutul 19 scorul era deja 5-0!

Caio Cesar (2), Kevin Pham Ba (4), Ly Cong Hoang Anh (10), Romulo da Silva (17 și 19), Brenner (42, 59 - din penalty și 64), plus autogolul din minutul 90+2 al lui Leung Chun Pong au stabilit scorul ireal al partidei din cupele continentale: 9-0, după 12-1 la șuturile pe spațiul porții și 34-5 la șuturile spre poartă!

Lucas Alves a fost integralist și căpitan la Nam Dinh, care însă a ratat calificarea în fazele superioare, terminând pe locul 3 într-o grupă în care s-au mai aflat și primele două clasate, Gamba Osaka și Ratchaburi FC.

