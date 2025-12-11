VIDEO Scor horror în Champions League la meciul fostului căpitan al lui Dinamo! În minutul 19 era deja 5-0

Scor horror în Champions League la meciul fostului căpitan al lui Dinamo! În minutul 19 era deja 5-0
Deși a jucat doar jumătate de sezon pentru ”câini”, Lucas Alves a purtat banderola de căpitan la echipa dinamovistă.

Lucas AlvesDinamoNam Dinh FCAFC Champions League TwoBrenner
Fost căpitan la Dinamo în prima parte a sezonului 2023-2024, fundașul central brazilian Lucas Alves s-a transferat anul trecut în Vietnam, la Thep Xanh Nam Dinh FC.

Cu echipa vietnameză, brazilianul de 33 de ani a a câștigat deja două titluri consecutive de campion, în 2024 și 2025.

Astăzi, în faza grupelor din AFC Champions League Two, Nam Dinh a spulberat-o cu 9-0 pe Eastern Sports Club din Hong Kong.

În minutul 19 scorul era deja 5-0!

Caio Cesar (2), Kevin Pham Ba (4), Ly Cong Hoang Anh (10), Romulo da Silva (17 și 19), Brenner (42, 59 - din penalty și 64), plus autogolul din minutul 90+2 al lui Leung Chun Pong au stabilit scorul ireal al partidei din cupele continentale: 9-0, după 12-1 la șuturile pe spațiul porții și 34-5 la șuturile spre poartă!

Lucas Alves a fost integralist și căpitan la Nam Dinh, care însă a ratat calificarea în fazele superioare, terminând pe locul 3 într-o grupă în care s-au mai aflat și primele două clasate, Gamba Osaka și Ratchaburi FC.

Meciul de debut în Vietnam al lui Lucas Alves a fost o nebunie: goluri în minutele 90+3, 90+5 și 90+7

Nam Dinh FC - Hanoi FC, meciul de debut din februarie 2024 al lui Lucas Alves, fostul căpitan brazilian al lui Dinamo, în campionatul din Vietnam, a avut un final incendiar, cu goluri și schimbări de situație succesive în prelungiri, în minutele 90+3, 90+5 și 90+7!

Nguyen Van Toan a deschis scorul pentru gazde, la care Lucas a jucat toată partida în centrul defensivei, apoi oaspeții au egalat prin Pham Xuan Manh (76).

Din minutul al treilea al prelungirilor a început thriller-ul: oaspeții au făcut 2-1 (Pham Tuan Hai, 90+3), după care gazdele au reușit o revenire senzațională.

Rafaelson a egalat (90+5), iar Van Vi Ngyuyen a înscris în minutul 90+7 golul victoriei pentru liderul din V-League care avea să și câștige titlul, Nam Dinh FC - Hanoi FC 3-2!

Lucas Alves, 16 meciuri jucate la Dinamo, în 15 dintre ele integralist

Brazilianul fusese numit căpitan al ”câinilor” de fostul antrenor Ovidiu Burcă încă de la debutul său pentru Dinamo, în vara lui 2023.

El a jucat în sezonul 2023-2024 16 meciuri la Dinamo în campionat, în 15 dintre ele fiind integralist, înainte de a pleca în februarie anul trecut la echipa din Vietnam.

Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
Cum arăta echipa-tip a lui Dinamo, campioană invincibilă a României în anii '90: ”El a format acea echipă”
În câte luni va fi gata noul stadion Dinamo! ”S-au strâns toți banii”
Dinamo, instrucție în cupele europene cu o echipă din țara vicecampioană mondială!
FCSB - Feyenoord, de la 22:00. Echipe probabile + indisponibili de ultimǎ orǎ + analiza şi pronosticul lui Dan Chilom
Universitatea Craiova - Sparta Praga, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:45 | Test puternic pentru Filipe Coelho
PSG ar vrea să-l v&acirc;ndă pe ucraineanul Zabarnyi, care nu a făcut niciun gest de &icirc;mpăcare cu rusul Safonov!
FCSB - Feyenoord, de la 22:00 pe Sport.ro! Probleme mari de lot pentru campioana Rom&acirc;niei
Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: &rdquo;Ne-am &icirc;nțeles&rdquo;
FCSB, cu cuțitul la os: prinde contur cel mai negru coșmar al lui Becali!

Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor

Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor

&bdquo;Faraonul&ldquo; Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente

&rdquo;Nu crezi că Salah ar trebui să &icirc;i ceară iertare lui Slot?&rdquo; Virgil van Dijk a răspuns fără să stea pe g&acirc;nduri

Real Madrid a luat decizia &icirc;n cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: &rdquo;Ne-am &icirc;nțeles&rdquo;
PSG ar vrea să-l v&acirc;ndă pe ucraineanul Zabarnyi, care nu a făcut niciun gest de &icirc;mpăcare cu rusul Safonov!
&Icirc;n c&acirc;te luni va fi gata noul stadion Dinamo! &rdquo;S-au str&acirc;ns toți banii&rdquo;
Olandezii au descris-o &icirc;n trei cuvinte pe FCSB: &rdquo;E &icirc;ntr-o situație similară cu noi&rdquo;
Lovitură dură pentru Chivu la Inter: OUT cel puțin o lună!
GOOOOL! Fostul căpitan al lui Dinamo, marcator &icirc;n Vietnam: &bdquo;Ti&ecirc;u tuyệt đẹp&rdquo;
Fostul căpitan al lui Dinamo plecat anul trecut a c&acirc;știgat deja două titluri consecutive de campion și joacă &icirc;n Champions League!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Ce mai face Lucas Alves, fostul căpitan al lui Dinamo. Brazilianul joacă &icirc;n Champions League!
Lucas Alves, c&acirc;ine roșu! Fostul căpitan al lui Dinamo a comis-o și a fost eliminat la al doilea său meci &icirc;n Vietnam
Ilie Bolojan: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Trebuie ridicată v&acirc;rsta de pensionare peste tot

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

Președinta CAB, despre criza magistraților: &bdquo;Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială&rdquo;

De ce Trump poartă un război cultural &icirc;mpotriva Europei. Răspunsul tranșant al unui expert &icirc;n politica MAGA

