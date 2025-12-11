Arsenal este una dintre cele mai importante echipe din Europa la ora actuală, dar „tunarii” au fost loviți de accidentări în ultima perioadă.

Echipa de pe primul loc în Premier League a pierdut în ultimul meci din campionat, scor 1-2 cu Aston Villa, iar unul dintre motivele acestei înfrângeri l-ar putea reprezenta accidentărilor din apărare.

Mikel Arteta a anunțat o nouă accidentare: „Din păcate”

Mikel Arteta a dezvăluit că fundașul Cristhian Mosquera va lipsi mai mult timp față de cât era preconizat inițial, în urma unei accidentări suferite în partida cu Bretford din Premier League.

Spaniolul se adaugă unei liste din care mai fac parte: Gabriel, Saliba, Rice, Trossard, Havertz și Max Dowman.

„Din păcate, va lipsi mai multe săptămâni, mult mai mult decât ne așteptam, dar jucătorul a simțit-o, așa că va lipsi mai multe săptămâni.”, a spus Mikel Arteta, conform lui Fabrizio Romano.

Arsenal va juca cu Wolves în Premier League sâmbătă, 13 octombrie, de la ora 22:00, iar meciul va putea fi urmărit în exclusivitate pe VOYO.

