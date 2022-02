Nadal, întâmpinat de soția sa la revenirea în Spania. Ce obiectiv și-a stabilit după 21 de Grand Slam-uri câștigate

Ibeircul i-a întrecut pentru prima dată pe Roger Federer și Novak Djokovic în clasamentul care numără titlurile de Grand Slam câștigate în toate timpurile. Câștigând la Melbourne în 2022, Nadal devine primul tenismen cu 21 de trofee de Grand Slam în palmares.

În Spania, sportivul a fost așteptat de soția sa, Maria Francisca Perello, cea care nu a făcut deplasarea în Australia atât din cauza condițiilor pandemice, cât și a faptului că preferă să nu-i influențeze starea sportivului în timpul competițiilor.

