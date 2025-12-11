Mijlocașul Hakan Calhanoglu și fundașul Francesco Acerbi s-au accidentat încă din prima jumătate de oră a partidei de pe Stadio Giuseppe Meazza, iar Cristi Chivu a fost obligat să facă două schimbări rapide.

Francesco Acerbi, OUT cel puțin o lună după accidentarea din meciul cu Liverpool



La două zile după meci, Inter a anunțat într-un comunicat oficial că Francesco Acerbi a fost diagnosticat cu o accidentare la bicepsul femural al coapsei drepte, fără a specifica durata de indisponiblitate.

Totuși, Sky anunță că problemele lui Acerbi sunt destul de serioase, iar fundașul în vârstă de 37 de ani va lipsi de pe teren cel puțin o lună .

În aceste condiții, Acerbi nu va putea fi la dispoziția lui Cristi Chivu în Supercupa Italiei, care va avea loc în Arabia Saudită. Pe 19 decembrie este programată semifinala cu Bologna, iar trei zile mai târziu o posibilă finală cu AC Milan sau Napoli.



Titular în 12 partide ale lui Inter din acest sezon, Acerbi ar urma să rateze și cel puțin 5 meciuri din Serie A, cu Genoa, Atalanta, Bologna, Parma și Napoli. Rămâne de văzut dacă stoperul se va recupera pentru ultimele două partide din faza principală Champions League, cu Arsenal (20 ianuarie) și Dortmund (28 ianuarie).

Fanii lui Inter așteaptă acum vești și în privința lui Hakan Calhanoglu. Mijlocașul este și el incert pentru Supercupa Italiei după problemele acuzate marți seară.

Pentru Inter urmează meciul de campionat cu Genoa (duminică), iar pe 19 decembrie duelul cu Bologna din semifinalele Supercupei Italiei. Meciurile vor fi transmise în direct pe VOYO.

