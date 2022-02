Ilie Năstase a identificat defectul profesional al marelui campion, Rafael Nadal: „Omul nu poate să glumească”

Ilie Năstase (75 de ani) a mărturisit că s-a oprit din a urmări desfășurarea finalei Australian Open 2022 la scorul de 2-0 la seturi în favoarea tenismenului rus, Daniil Medvedev.

Condus cu 6-2, 7-6, 3-2 și 40-0, Rafael Nadal a revenit incredibil în ultimele trei seturi ale ultimului act de la Melbourne, impunându-se, scor 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5, după 5 ore și 24 de minute de joc.

Ilie Năstase: „Nadal e la fel ca Jimmy Connors, vrea să câștige fiecare punct și la antrenament.”

„Am văzut doar primele două seturi, apoi am plecat. Medvedev conducea cu 2-0 la seturi și 3-2. Când am văzut rezultatul final, am zis: «Ăsta e Nadal! Nu renunță nici când e condus cu asemenea scor, de un asemenea adversar».

Am văzut declarațiile lui Nadal. A spus că «dacă ești îndrăgostit de acest sport și pui pasiune, poți câștiga din orice situație». Asta mi-a plăcut foarte mult la el.

El așa face și la antrenament, e la fel ca Jimmy Connors, fostul meu partener de antrenament. Și acolo vrea să câștige fiecare punct! Omul nu poate să glumească, e serios de la primul până la ultimul punct”, a declarat Năstase pentru GSP.

Jimmy Connors (69 de ani) a cucerit 8 titluri de mare șlem în proba de simplu, printre care Openul Australian organizat în 1974. Connors este cvintuplu campion al Openului American, ultimul său succes în turneele de mare șlem având loc în 1983.