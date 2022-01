La ce oră improbabilă a ajuns Rafael Nadal la conferința de presă: ce a răspuns când a fost întrebat dacă se simte cel mai bun

Rafael Nadal a completat revenirea incredibilă reușită în fața lui Daniil Medvedev, în finala Openului Australian în jurul orei 01:10, ora locală și a ajuns la conferința de presă 90 de minute mai târziu, la 02:40 dimineața.

Întrebat dacă se simte cel mai bun tenismen din lume, Rafael Nadal a răspuns: „Nu, nu vreau să-mi schimb punctul de vedere, sincer. Sigur că pentru mine e extraordinar să câștig un alt Grand Slam în acest moment al carierei. Înseamnă enorm pentru mine. Știu că e special, că e 21. Știu ce înseamnă. E un titlu cu mare semnificație, nu?

Another chapter is written ????@RafaelNadal defeats Daniil Medvedev 2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 to win his second #AusOpen title in an epic lasting five hours and 24 minutes.

