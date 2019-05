Sorana Cirstea, Roland Garros 2019: Petra Kvitova s-a RETRAS! Cu cine joaca romanca in primul tur

Petra Kvitova, locul 6 WTA, si-a anuntat retragerea de la Roland Garros 2019!

Cehoaica in varsta de 29 de ani ar fi trebuit sa joace in primul tur la Roland Garros cu Sorana Cirstea, locul 84 WTA, aflata intr-o forma foarte buna dupa disputarea semifinalei de la Nurnberg. Petra a anuntat ca o durere in bratul stang a determinat-o sa ia aceasta decizie.

“Am avut aceasta durere in bratul stang de cateva saptamani, iar un control RMN efectuat noaptea trecuta a confirmat ca situatia s-ar inrautati daca as juca azi. Sunt foarte trista ca nu pot juca aici anul acesta. Este o decizie grea pe care a trebuit s-o fac”, a scris e ape contul personal de Twitter.

Sorry to have to inform you of some bad news this morning pic.twitter.com/snxhJkPRuh — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) May 27, 2019

Sorana Cirstea - Kaja Juvan, in primul tur la Roland Garros!

Sorana Cirstea nu va merge direct in turul al doilea de la Roland Garros, ci va intalni o jucatoare venita din calificari.

Astfel, Sorana Cirstea va juca la Roland Garros impotriva jucatoarei slovene Kaja Juvan, locul 131 WTA, din pozitia de lucky loser. Kaia are 18 ani si e la prima participare la Openul Francez. Slovena a adunat 33.000 de dolari pana acum din tenis.