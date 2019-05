ROLAND GARROS 2019 | Serena Williams SOCHEAZA din nou! Ce echipament va purta la Paris. FOTO

Serena Williams vrea sa cucereasca trofeul la Roland Garros in acest an.

Serena Williams, in varsta de 37 de ani, si-a propus sa iasa din nou din tipar la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului. Americanca, aflata in cursa de a o detrona pe Margaret Court, o va intalni in primul tur la Roland Garros pe rusoaica Vitalia Diatchenko, locul 82 WTA. In mod clar, Serena porneste ca mare favorita si planuieste sa atraga toate privirile la primul meci de la aceasta editie a Openului francez.

Americanca si-a prezentat pe retelele de socializare noul echipament pe care-l va purta la Paris anul acesta, o tinuta cu totul si cu totul speciala, realizata de Virgil Abloh pentru Nike, sponsorul oficial al Serenei. Este vorba despre o tinuta din gama “Off-white”.

Serena Williams, aspru criticata dupa editia din 2018 a Roland Garros

In 2018, Serena Williams a surprins pe toata lumea cu alegerea ei de tinuta. Jucatoarea de pe locul 10 WTA a purtat un echipament in stitlul “Catwoman”, iar criticile au venit imediat. Printre cei care si-au exprimat dezacordul a fost si Presedintele Federatiei Franceze de Tenis, Bernard Giudicelli.

"Vom cere producatorilor de echipamente sa ne prezinte inainte tinutele. Cred ca uneori mergem prea departe. De exemplu, echipamentul Serenei de anul acesta nu va mai fi acceptat. Trebuie sa respecti jocul si locul in care te afli", a declarat Presedintele Federatiei Franceze de Tenis dupa ce Serena a aparut imbracata la Roland Garros in “Catwoman”.