Roland Garros 2019 - Program, Rezultate, Sportivi Romani | Informatii complete

Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Sorana Cirstea, Irina Begu si Marius Copil sunt romanii aflati pe tabloul principal de la Roland Garros 2019. Afla aici programul, toate rezultele si alte informatii.





A mai ramas doar o zi pana la startul celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros. La editia din 2018, performanta Simonei Halep la finalul celor doua saptamani de concurs a facut ca tricolorul sa fluture falnic deasupra principalei arene de la Roland Garros, Philippe Chatrier, iar imnul Romaniei sa rasune in tot complexul de pe Stade Roland Garros. In 2019, Simona se intoarce la Paris cu gandul de a-si apara titlul cucerit in 2018. Editia din acest an se desfasoara in perioada 26 mai – 9 iunie.

Din Romania, la Roland Garros 2019 vor mai participa Mihaela Buzarnescu (care o intalneste in primul tur la Paris pe Ekaterina Alexandrova), Sorana Cirstea (Petra Kvitova), Irina Begu (Lin Zhu) si Marius Copil (care-l intalneste pe favoritul gazdelor, francezul Benoit Paire). Simona Halep, cap de serie numarul trei, isi va incepe campania de aparare a titlului impotriva australiencei Ajla Tomljanovic. Meciul dintre cele doua va fi programat la Paris cel mai probabil luni, la o ora pe care organizatorii o vor anunta duminica.

Traseu virtual Simona Halep – Roland Garros 2019

Turul I: Ajla Tomljanovic

Turul II: Chloe Paquet/ Magda Linette

Turul III: Daria Gavrilova/Lesia Tsurenko

Optimi: Qiang Wang/Daria Kasatkina

Sferturi: Petra Kvitova/Anett Kontaveit

Semifinale: Naomi Osaka/Serena Williams

Finala: Karolina Pliskova/Kiki Bertens/Sloane Stephens

In calificari au mai fost prezente si Ana Bogdan si Irina Bara, insa ele nu au reusti sa faca pasul spre tabloul principal. Pe tabloul feminin, principala favorita este Naomi Osaka, iar pe tabloul masculin Novak Djokovic. Pe 26 mai vor incepe partidele din primul tur pe tabloul principal. Runda inaugurala se va intinde pe trei zile (26, 27 si 28 mai), turul doi pe doua zile (29 si 30 mai), turul trei pe doua zile (31 mai, 1 iunie) si turul patru de asemenea (2, 3 iunie). Sferturile de finala de la Roland Garros vor avea loc pe 4 si 5 iunie, semifinalele pe 6 si 7 iunie, iar finalele pe 8 si 9 iunie. Pe 8 iunie va avea loc finala feminina, iar pe 9 finala masculina.

Jucatorii au o miza importanta la Roland Garros: cate puncte si cati bani primesc participantii

In proba de simplu feminin, pentru turul 1, jucatoarele primesc 10 puncte WTA si 46,000 de euro, pentru turul doi 70 de puncte si 87,000 de euro, pentru turul trei 130 de puncte si 143,000 de euro, iar pentru optimi 240 de puncte WTA si 243,000 de euro. Jucatoarele care ajung in sferturi primesc 430 de puncte si 415,000 de euro, semifinalistele 780 de puncte si 590,000 de euro, finalista 1300 de puncte si 1,180,000 de euro, iar castigatoarea 2000 de puncte si 2,300,000 de euro.

Jucatorii cu cele mai multe titluri cucerite la Roland Garros sunt Rafael Nadal (11: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018) si Chris Evert (cu 7 titluri: 1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986). Dintre romani, doar trei au reusit sa triumfe in Capitala Frantei. Este vorba despre Ilie Nastase, care s-a impus la Roland Garros in 1973. El a mai jucat o finala in 1971. Mai apoi, Virginia Ruzici s-a impus in 1978, iar 40 de ani mai tarziu, Simona Halep a reusit si ea sa ridice deasupra capului frumoasa cupa Suzanne Lenglen. Romanca a mai disputat la Paris alte doua finale, in 2014 cu Maria Sharapova si in 2017 cu Jelena Ostapenko.