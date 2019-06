Ashleigh Barty si-a ales principala adversara din circuit! "Sper sa avem o mare rivalitate in tenisul feminin" Despre cine a vorbit campioana de la Roland Garros

Ashleigh Barty, campioana de la Roland Garros 2019, a dezvaluit cine este rivala ei din circuit.

Australianca Ashleigh Barty, ocupanta pozitiei secunde in clasamentul WTA, a marturisit cine este marea ei rivala din tenisul feminin. Jucatoarea de tenis de la Antipozi, in varsta de 23 de ani, considera ca va avea o rivalitate stransa cu liderul mondial din WTA, Naomi Osaka, de care o despart in acest moment nu mai putin de 136 de puncte WTA.

"Sper ca eu si Naomi sa avem viitoarea mare rivalitate din tenisul feminin. Ea a dominat masiv in ultimele 6-12 luni, a avut un parcurs grozav. Este pe locul 1 dintr-un motiv clar. A avut cateva turnee grozave si joaca un tenis incredibil. Sunt sigura ca ne vom intalni de mai multe ori de acum inainte in meciuri mari", a declarat Barty in direct la Tennis Channel.

Ashleigh Barty, campioana de la Roland Garros 2019

Asheligh Barty a reusit sa cucereasca marele trofeu de la Roland Garros 2019 dupa ce a invins-o in finala pe cehoaica in varsta de 19 ani, Marketa Vondrousova, scor 6-1, 6-3. Ca o consecinta favorabila, australianca a urcat sase locuri in clasamentul WTA, fiind acum pe locul 2, destul de aproape de japoneza Osaka. Barty a primit la Paris din partea organizatorilor un premiu in valoare de 2,3 milioane de euro.