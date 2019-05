ROLAND GARROS 2019, programul zilei | Trei romani joaca azi: meci infernal pentru Sorana Cirstea

Urmarim si comentam impreuna pe www.sport.ro turneul de la Roland Garros 2019!

Daca in prima zi de concurs de la Roland Garros nu am avut reprezentanti antrenati in competitie la Openul francez, in cea de-a doua zi vom avea trei romani care vor lua contact direct cu zgura pariziana. Este vorba despre Sorana Cirstea, Mihaela Buzarnescu si Marius Copil. Pe de alta parte, Simona Halep si Irina Begu vor juca la Paris marti, la ore pe care organizatorii le vor comunica in curand.

Pe a doua arena din complexul de la Roland Garros, Suzanne Lenglen, Sorana Cirstea va avea parte de un meci de foc intalnind-o pe cehoaica Petra Kvitova, campioana la Stuttgart in acest an. Meciul dintre cele doua este al doilea programat, dupa Parmentier - Bertens, ceea ce inseamna ca va lua startul in jurul orei 13:30, ora Romaniei.

Romanii intra in concurs la Roland Garros 2019

Mai apoi, pe terenul numarul 14, Marius Copil il va intalni pe francezul Benoit Paire, aflat in mare forma. Meciul lor este al treilea al zilei, dupa Herbert - Medvedev si Diyas – Albie, si va incepe in jurul orei 15:30, ora Romaniei, iar mai tarziu va intra in competitie si Mihaela Buzarnescu. Ea o va intalni pe Ekaterina Alexandrova pe terenul numarul 5, in ultimul meci al zilei, dupa Carreno Busta - Sousa, Pavlyuchenkova - Minella si Laaksonen – Martinez, si va incepe dupa ora 18:00, ora Romaniei.

Programul de marti, 27 mari, de la Roland Garros 2019

Philippe Chatrier:

Ora 12:00 (ora Romaniei) Wozniacki – Kudermetova

Hanfmann – Nadal

Djokovic – Hurkacz

S. Williams – Diatchenko

Suzanne Lenglen:

Parmentier – Bertens

Cirstea – Kvitova

Tsonga – Gojowczyk

Thiem – Paul

Simonne Mathieu:

Kuzmova – Cornet

Zverev – Gasquet

Wawrinka – Kovalik

Strycova – Stosur

Primele meciuri de pe fiecare teren vor incepe de la ora 12, ora Romaniei. Al doilea turneu de Grand Slam al anului se desfasoara in perioada 26 mai – 9 iunie.