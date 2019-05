SIMONA HALEP ROLAND GARROS 2019 | Simona Halep a fost sa voteze! Ce reactie au avut romanii cand au vazut-o la urne

Simona Halep s-a tinut de cuvant si a fost sa voteze la alegerile europarlamentare.

Simona Halep, aflata la Paris pentru cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, a declarat zilele trecute in cadrul unei conferinte de presa ca va merge la vot daca programul organizatorilor francezi ii va permite. Cum ea a fost programata sa joace in primul tur de abia marti la Paris, duminica a mers si ea alaturi de cei din echipa ei la urne pentru a-si exprima votul. Pe langa votul de la europarlamentare, ea si-a exprimat opinia si la referendumul pentru justitie.

“Depinde foarte mult de cand voi juca. Inainte de meci as vrea sa stau concentrata pe ce am de fscut, dar daca am posibilitatea sa ma duc duminica la vot, ma duc cu siguranta”, spunea Simona Halep zilele trecute. Cand a fost observata in multime, Simona a fost asaltata de romanii aflati la coada, oameni care i-au cerut campioanei en-titre de la Openul francez poze si autografe.

Romanii de la Roland Garros, prezenti la vot

Interesul pentru alegerile europarlamentare s-a demonstrat a fi extrem de ridicat, iar sportivii nu au reprezentat vreo exceptie. Inca de dimineata, Horia Tecau a mers la urne, iar dupa amiaza Mihaela Buzarnescu, Irina Begu si Simona Halep au fost si ele prezente la urnele de la Ambasada Romaniei de la Paris.

Sursa foto: facebook.com/Daniela Coman