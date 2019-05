ROLAND GARROS 2019 | Romanii vor evolua si in proba de dublu! Cu cine vor juca cei sapte reprezentanti ai Romaniei

Al doilea turneu de Grand Slam al anului a luat startul, iar romanii au intrat si ei in competitie la Paris.

In prima zi de concurs de la Openul francez, Romania nu a avut niciun reprezentant antrenat in competitie, insa de luni vor intra rand pe rand pe zgura pariziana si vor incerca sa obtina rezultate favorabile care sa-i conduca spre fazele superioare ale tablourilor. In proba de simplu de la Roland Garros, Romania are cinci reprezentanti, insa si la dublu vom avea destule echipe de incurajat.

Cinci romance si doi romani vor juca in proba de dublu de la Roland Garros 2019. Este vorba despre Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Raluca Olaru, Andreea Mitu, Irina Bara, Horia Tecau si Marius Copil. Favorita numarul 14, echipa formata din Mihaela Buzarnescu si Irina Begu va evolua in turul inaugural contra echipei Ludmila Kichenok/Jelena Ostapenko (Ucraina/Letonia).

Romanii vor evolua si in proba de dublu la Roland Garros 2019

Mai apoi, echipa alcatuita din Raluca Olaru si Darija Jurak (Romania/Croatia), cap de serie numarul 16, va intalni in primul tur perechea Anna-Lena Friedsam/Laura Siegemund, ambele din Germania. Andreea Mitu si Yulia Putintseva vor juca in primul tur contra perechii Daria Kasatkina/Anett Kontaveit (Rusia/Estonia), iar Irina Bara va face pereche cu slovena Dalila Jakupovic, si le vor intalni in primul tur pe favoritele 4, Gabriela Dabrowski/Yifan Xu (Canada/China).

Pe tabloul masculin de dublu, Horia Tecau si al sau partener de cursa lunga, olandezul Jean-Julien Rojer, favoriti nr. 10, vor evolua in primul tur contra perechii Cristian Garin/Juan Ignacio Londero (Chile/Argentina). Marius Copil va face pereche cu indianul Rohan Bopanna si ii vor intalni in primul tur pe favoritii nr. 6, Raven Klaasen/Michael Venus (Africa de Sud/Noua Zeelanda).