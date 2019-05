SIMONA HALEP ROLAND GARROS | Halep e SUPERWOMAN la Paris! Imaginea SENZATIONALA pe care a postat-o inaintea debutului sau la Paris

Simona Halep a intrat in linie dreapta inaintea primului meci de la Ronald Garros 2019.

Simona a postat pe contul sau de Instagram o poza in care apare in noul echipalent oferit de Nike. Halep are in spate steagul Romaniei. Simona a postat si un mesaj: "Gata de lupta".

Marti, primul meci la editia din acest an

Halep va debuta marti la Ronald Garros 2019, contra Aljei Tomljanovic. Ora n-a fost anuntata inca de organizatorii francezi.