Simona Halep, Roland Garros 2019 | Halep, in lupta directa cu Kvitova si Bertens pentru trofeul Roland Garros! Specialistii in tenis au ales: cine a votat cu Simona

Expertii ESPN si-au exprimat opinia referitoare la favorita la castigarea Roland Garros 2019.

Simona Halep, castigatoare in 2018 la Roland Garros, va juca marti in primul tur la turneul ei preferat, Roland Garros, acolo unde a disputat de-a lungul vremii trei finale (2014, 2017, 2018). Ea o va intalni in primul tur pe Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA, intr-un duel ce se anunta extrem de interesant. Jucatoarea din Australia a disputat anul acesta finala de la Rabat, pe care a pierdut-o in fata Johannei Konta.

Campioana en-titre la Openul francez, Simona pare sa nu aiba rivala la Paris. De aceeasi parere sunt si expertii sportului alb. De curand, intr-o analiza succinta a celor de la ESPN, opt dintre cei 14 specialisti in tenis au afirmat ca Simona este principala favorita la castigarea marelui trofeu in Capitala Frantei. La fel spune si Darren Cahill, fostul ei antrenor, analist si comentator pentru ESPN.

Majoritatea specialistilor de la ESPN au incredere in Simona Halep la Roland Garros 2019

Patrick McEnroe: Simona Halep.

Chris Evert: Halep este cea mai solida si proaspata, ea este alegerea mea.

Brad Gilbert: Tabloul feminin este dechis. Ar putea fi 15 castigatoare diferite, dar eu merg pe mana lui Kiki Bertens.

Cliff Drysdale: Halep. Presiunea s-a dus. Va merge acolo si va juca cel mai bun tenis al ei.

Pam Shriver: O voi alege pe Kvitova. A jucat tenis bun in mod constant.

Darren Cahill: Halep. Joaca la turneul ei preferat si se simte de fiecare data increzatoare pe zgura de la Roland Garros. Iubeste atmosfera de la Paris si va fi foarte greu s-o invinga cineva.

Rennae Stubbs: Halep. Nu este in cea mai buna forma a ei acum, dar nu ai cum sa alegi alta favorita.

Peter Bodo: Bertens. Presiunea de pe campioana en-titre, Halep, este prea mult pentru a o purta spre un nou titlu. Bertens, pe de alta, parte, a aratat de ce este in stare la Madrid.

Bonnie Ford: Sloane Stephens. Jocul ei este improspatat de schimbarea de antrenor. Va fi motivata sa ajunga iar in finala la Paris.

Alyssa Roenigk: Halep.

D'Arcy Maine: Bertens, cred ca ea joaca cel mai bun tenis al ei in acest timp.

Tom Hamilton: Halep. Nu a castigat inca un turneu anul acesta, dar eliminarea ei prematura de la Roma se va intoarce cu siguranta in favoarea ei. Este odihnita si motivata.

Jerry Bembry: Voi merge pe mana Simonei Halep. Ea este cea mai buna jucatoare de tenis pe aceasta suprafata.

Simon Cambers: Kvitova. Va fi cea mai periculoasa pe zgura pariziana.