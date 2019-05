Simona Halep, Roland Garros 2019 | Francezii au ales favorita pe zgura de la Paris! Ce scrie L'Equipe despre Simona Halep: "Ridica mici semne de intrebare"

Simona Halep intra in competitie marti, pe 28 mai.

Simona Halep este favorita clara de la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre de la Roland Garros, beneficiaza la Paris de completa incredere a expertilor sportului alb. Dupa ce Chris Evert, Martina Navratilova si Rennae Stubbs au declarat public ca romanca porneste fara indoiala ca principala favorita la Roland Garros 2019, a venit si randul marilor publicatii sa-si ofere pontul referitor la jucatoarea ce va triumfa in finala de pe 8 iunie la Paris.

Francezii de la L’Equipe sunt de parere ca Simona va repeta “isprava” de anul trecut si va cuceri cel de-al doilea titlu de Grand Slam al carierei. Desi Kiki Bertens si Karolina Pliskova au aratat o forma extraordinara la turneele anterioare celui din Paris, romanca in varsta de 27 de ani primeste in continuare “votul de incredere” din partea specialistilor care nu se sfiesc nicio clipa sa dea un verdict clar.

Simona Halep, aflata in pole-position la Openul francez, editia din 2019

Desigur, Simona este indreptatita sa se bucure de increderea expertilor, mai ales luand in considerare rezultatele sale pe suprafata rosie din ultimii cinci ani. Ea a disputat la Paris nu mai putin de trei finale, din care a castigat una singura, anul trecut, cu Sloane Stephens. Prima finala majora a jucat-o in 2014, cu Sharapova, iar pe urmatoarea in 2017 cu Ostapenko.

"In ciuda faptului ca ii lipseste un trofeu in acest sezon, Simona Halep ramane favorita numarul unu. Jocul sau e adaptat perfect pentru zgura, iar mintea ii este eliberata de presiunea uriasa de a castiga un prim turneu de Grand Slam. Iubeste acest turneu (trei finale, un titlu). Doar corpul ei ridica mici semne de intrebare, in conditiile in care au fost mai mult probleme cumulate in ultimele luni", scriu jurnalistii francezi de la L'Equipe, care au intocmit si un clasament al favoritelor la titlu.

Simona Halep este evident pe primul loc, urmata fiind de Kiki Bertens. Pe locul trei, completand podiumul, este nimeni alta decat Karolina Pliskova. Pe locul 4, la egalitate, sunt Serena Williams, Naomi Osaka si finalista de anul trecut, Sloane Stephens.