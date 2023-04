Petra Kvitova, în al nouălea cer: ce a spus despre mingile de set pierdute de Sorana Cîrstea

Sportiva din Republica Cehă a explicat, după meci, cum a reușit să salveze cele două mingi de set procurate de româncă, la scorul de 5-3, în manșa întâi.

Petra Kvitova, calificată în premieră în finala turneului de la Miami

„Este incredibil, nu mi-am imaginat că voi ajunge în finală, sunt surprinsă și eu, chiar dacă știu că pot învinge pe oricine. Mă bucur că o pot arăta aici.

Știu că a avut două sau trei mingi de set, am încercat să pun mingea în teren, am returnat, ea a început să rateze, iar eu am început să cred. Mi-am menținut forma de moment cu serviciul, asta a fost cheia. Am mai întors câteva seturi aici în turneu și am crezut că pot să reușesc.

Am mai jucat de două ori cu Elena, e 1-1, se decide în finală. Abia aștept să joc în finală, sunt pregătită, voi da totul acolo,” a spus dubla campioană a turneului de la Wimbledon, imediat după încheierea partidei.

Ultimul act al competiției WTA 1000 de la Miami, Petra Kvitova - Elena Rybakina se joacă sâmbătă, 1 aprilie, de la ora 22:00.

