Simona Halep „zdrobește” și „demolează” adversare la Australian Open: ce scrie presa străină despre româncă

Simona Halep a jucat un tenis încântător în runda 3 a Openului Australian, depășind-o pe Danka Kovinic, scor 6-2, 6-1 în doar o oră și cinci minute de joc. Presa internațională a lăudat prestația sportivei din țara noastră, observându-i forma extraordinară în această parte inițială a sezonului.

În prima săptămână a anului, Simona Halep a câștigat turneul WTA 250 de la Melbourne, parcurs confirmat cu trei victorii fără set pierdut în Openul Australian.

Halep with the on the run winner ????@Simona_Halep | #AO2022pic.twitter.com/xUvpgh8l1f