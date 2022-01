Motive de îngrijorare pentru optimi? Alize Cornet o conduce pe Simona Halep cu 3-1 la meciurile directe: plusul româncei

Simona Halep va juca împotriva franțuzoaicei Alize Cornet în optimile Australian Open 2022. Jucătoarea din Hexagon (32 de ani, 61 WTA) are o experiență de peste 15 ani în circuitul de elită al tenisului feminin și 6 titluri WTA în palmares, dar nu a impresionat niciodată în turneele de mare șlem.

Calificată în optimi la Melbourne pentru prima dată după 13 ani, Alize Cornet - fost număr 11 WTA - are turul 4 drept cea mai bună performanță atinsă vreodată la toate cele patru competiții de Grand Slam.

Alize Cornet nu a trecut niciodată de faza optimilor unui Grand Slam

Cornet se va duela cu Halep tocmai în acest tur 4 care s-a dovedit pentru ea nociv, într-un deceniu și jumătate în care a ajuns de cinci ori în această fază competițională a Grand Slam-urilor.

Motivul de îngrijorare al Simonei Halep vine însă din istoricul întâlnirilor directe, unde franțuzoaica are avantaj, 3-1. Relevant însă cu privire la palmaresul direct este că Simona Halep și Alize Cornet nu s-au mai duelat din 2015, interval în care sportiva din țara noastră a reușit să devină număr 1 WTA și a câștigat numeroase titluri, printre care 2 de Grand Slam, la Roland Garros în 2018 și la Wimbledon în 2019.

Cum prefațează Simona Halep meciul din optimi cu Alize Cornet

„Mă simt grozav fizic, în primul rând, iar mental sunt încrezătoare și puternică. Simt jocul, simt bucurie când ies pe teren și cred că asta mă ajută să rămân optimistă. Joc bine, am încredere că pot să câștig de fiecare dată când ies pe teren. Sunt într-un loc bun.

Am încredere că pot juca tenis bun aici. Mă simt proaspătă, iar presiunea nu există. Am așteptări de la mine, dar sunt așteptări bune, pentru că am muncit mult în pre-sezon,” a declarat Simona Halep despre partida câștigată în turul 3, în defavoarea Dankăi Kovinic.

„A fost întotdeauna un duel dificil cu Alize. Mă aștept la o bătălie dură, ea luptă până la capăt și nu renunță niciodată. Eu sunt la fel, deci sper că va fi un meci plăcut. Fiecare partidă e diferită.

Chiar dacă am pierdut câteva meciuri cu ea, aceasta e o provocare nouă și sunt pregătită. Întotdeauna mi-a plăcut de Alize. În afara terenului, e o prezență plăcută,” a afirmat Simona Halep despre următoarea sa adversară, Alize Cornet.

Istoricul întâlnirilor directe între Simona Halep și Alize Cornet

Monterrey 2011 (hard): 7-5, 6-1 pentru Alize Cornet

Sofia 2013 (hard): 6-4, 6-4 pentru Simona Halep

Dubai 2014 (hard): 6-1, 1-1 ret. pentru Alize Cornet

Madrid 2015 (zgură): 7-6, 6-3 pentru Alize Cornet

Alize Cornet a câștigat 6 trofee în circuitul WTA, primul, la Budapesta în 2008, iar cel mai recent, la Gstaad în 2018.

Simona Halep vs. Alize Cornet se joacă luni, 24 ianuarie și va fi transmis live text pe www.sport.ro.