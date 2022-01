Dialog incredibil între Jaqueline Cristian și Andrea Petkovic, după ce le-au expediat pe Halep și Ruse în turul 1 la AO

Simona Halep și Gabriela Ruse au fost învinse de Jaqueline Cristian și Andrea Petkovic în primul tur al probei de dublu feminin a Openului Australian, ediția 2022.

Echipa româno-germană s-a impus la scor, 6-4, 6-0 în doar 69 de minute de joc. A fost o partidă curată, cu doar 3 erori neforțate comise în total, una de duo-ul Halep/ Ruse și două de învingătoare. Din nefericire, Gabriela Ruse a acuzat probleme la încheietura mâinii drepte în timpul partidei și a fost nevoită să ceară îngrijiri medicale în acest sens.

Cristian și Petkovic au lovit însă direct câștigător de 21 de ori, în timp ce Halep și Ruse și-au trecut în cont doar 9 winnere.

„Acum o să mă urmărești pe Instagram, nu?”, a întrebat-o Jaqueline Cristian pe Andrea Petkovic, imediat după încheierea partidei. „Bine, bine, accept. Vei obține follow-ul meu. De fapt, o să primești mai multe follow-uri înapoi,” i-a răspuns germanca, în glumă.

Lmaaaoo Jaqueline asked Petko if she can now get a follow back on instagram ???????????????????? pic.twitter.com/YSmXRSdyYb