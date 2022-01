Toni Iuruc, filmat în timpul meciului câștigat de Simona Halep în turul 3: tricoul purtat i-a deconspirat o pasiune

Toni Iuruc a susținut-o pe Simona Halep din tribunele Arenei John Cain, în meciul jucat de soția sa în turul 3 al Openului Australian. Acesta a fost surprins de camerele de filmat stând în loja Simonei, în preajma preparatorului fizic, Teo Cercel. Iuruc a purtat un tricou imprimat cu logo-ul NBA, cea mai bună ligă de baschet din lume.

Căsătoriți în data de 15 septembrie 2021, Simona Halep și Toni Iuruc se înțeleg de minune în primul an al mariajului, dovadă stând starea îmbunătățită a jucătoarei atât pe teren, cât și în afara lui.

Întrebată de mai multe voci din lumea tenisului despre statutul său de femeie căsătorită, Simona Halep (15 WTA, 30 de ani) a vorbit deschis despre acest subiect.

După succesul obținut în turul secund, Mats Wilander a întrebat-o cum s-a schimbat lista priorităților în viața sa, după căsătorie, mărturisind că mariajul a devenit mai important decât tenisul, după aproximativ 3 ani de la căsătorie.

Love & Marriage: @Simona_Halep during a practice break in with husband Toni Iuruc in Melbourne pic.twitter.com/GwyZoLeZav