Karim Benzema a stârnit o furtună în Saudi Pro League, numindu-și noul club, pe Al-Hilal, „Real Madrid din Asia”, chiar imediat după ce a finalizat un transfer controversat de la rivalul Al-Ittihad. Mutarea l-ar fi înfuriat pe starul lui Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, care ar fi încercat să blocheze transferul.

Karim Benzema a comparat-o pe Al-Hilal cu Real Madrid

Vorbind în urma schimbării sale șocante din Arabia Saudită, Benzema nu a pierdut timpul și a trasat paralele între noii săi angajatori și cel mai de succes club din istoria fotbalului.

Câștigătorul Balonului de Aur din 2022, care a petrecut 14 ani pe Bernabeu, consideră că mentalitatea și poziția lui Al-Hilal le reflectă pe cele ale echipei din capitala spaniolă.

Benzema: „E similar, ca Real Madrid din Asia”

„E bine. Sunt fericit să fiu aici. După primul meu antrenament cu echipa, cu antrenorul, sunt atât de fericit și bucuros să fac parte din această echipă. Este o echipă bună, cu o istorie bună. Au câștigat o mulțime de trofee.

E similar, ca Real Madrid din Asia. Totul e bine, fanii sunt implicați, echipa joacă bine, jucătorii sunt buni, au o mentalitate ok.

Îmi plăcea această echipă de dinainte. Am jucat împotriva lor cu Real Madrid și nu a fost un meci ușor. A fost un meci bun, așa că am amintiri frumoase. Astăzi sunt fericit pentru că sunt jucător la Al-Hilal”, a declarat Karim Benzema, citat de Goal.com.

Contextul rupturii cu Al-Ittihad

Mutarea vine după o ruptură a relațiilor dintre Benzema și Al-Ittihad, clubul pe care l-a condus la câștigarea titlului în sezonul trecut. Atacantul s-a simțit tratat cu „lipsă de respect” din cauza termenilor oferiți pentru prelungirea contractului.

Propunerea de la Al-Ittihad l-ar fi pus efectiv pe atacantul francez să joace gratuit, potrivit ESPN, beneficiind 100% de veniturile din drepturile de imagine.

Nedorind să accepte astfel de termeni și în ciuda ofertelor primite de a se întoarce în Europa, Benzema a ales să rămână în Arabia Saudită. Un factor-cheie a fost contractul său profitabil pentru drepturile de imagine în Arabia Saudită, care este valabil până în 2030.

Transferul la Al-Hilal a fost orchestrat de Fondul Public de Investiții (PIF) pentru a-l păstra în competiție pe Benzema, unul dintre jucătorii de top ai ligii saudite.

Furia lui Cristiano Ronaldo

În timp ce Benzema se acomodează la Al-Hilal, sosirea sa ar fi stârnit indignare la Al-Nassr. Ronaldo, fostul coechipier al lui Benzema la Real Madrid și căpitanul celei mai apropiate rivale la titlu a lui Al-Hilal, ar fi furios pe fondul transferului.

Ronaldo a refuzat luni să joace pentru Al-Nassr în semn de protest, potrivit unor surse din cadrul clubului, preluate în presa internațională.

Superstarul portughez consideră că PIF nu investește echitabil în toate cluburile pe care le deține, argumentând că transferul lui Benzema la Al-Hilal oferă un avantaj nedrept unei echipe care este deja în fruntea clasamentului.

Cu toate acestea, publicația Record a relatat săptămâna aceasta că atacantul s-a antrenat normal pentru echipa lui Jorge Jesus în această săptămână.

Având în vedere că Al-Nassr se află în prezent la doar un punct în spatele lui Al-Hilal în clasament, Ronaldo consideră aducerea lui Benzema ca o lovitură directă dată speranțelor sale de a câștiga primul său titlu în Saudi Pro League.

Adăugarea unui campion dovedit precum Benzema la o echipă care este deja lideră pare să-l convingă pe Ronaldo că terenul de joc este înclinat împotriva sa.