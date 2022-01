Prima reacție a Simonei Halep după eliminarea de la Australian Open. Ce a declarat despre problemele medicale 

Simona Halep a luptat fără succes pentru calificarea în sferturile de finală ale Openului Australiei. Sportiva din România a fost depășită de Alize Cornet, la capătul celui mai pasionant meci jucat până acum în optimile tabloului feminin de simplu.

Românca va pierde 190 de puncte WTA, neapărându-și toate punctele câștigate la Melbourne în 2021 și va coborî în ierarhia mondială. În clasamentul WTA LIVE, Halep pierde 8 poziții și ajunge pe locul 23.

Jucat pe o căldură infernală, de peste 33 de grade Celsius, meciul s-a derulat cu diverse întorsături de situație și o multitudine de schimburi de mingi lungi, care le-au epuizat pe ambele jucătoare.

După un prim set pierdut cu 6-4 în 48 de minute de joc, jucătoarea de tenis a acuzat crampe și oboseală imposibil de neglijat în startul setului doi, confesându-se: „Mor!”, a spus în game-ul trei al setului secund.

