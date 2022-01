Faza zilei la Melbourne: adversara Simonei Halep din optimi, Alize Cornet și-a adus aminte că azi e ziua ei de naștere

2 ore și 43 de minute a durat partida dintre Alize Cornet (32 de ani, 61 WTA) și Tamara Zidansek (24 de ani, 29 WTA), duel care a stabilit numele următoarei adversare a Simonei Halep la Melbourne.

Jucătoarea din Franța s-a impus cu revenire de scor, 4-6, 6-4, 6-2, egalându-și cea mai bună performanță în Openul Australian după 13 ani în care a fost eliminată la fiecare ediție în prima săptămână a turneului.

„Astăzi a fost doar despre supraviețuire. Nu mi-a fost dor de canicula australiană, e brutală. E o victorie magică pentru mine. După 13 ani, revin în optimile Openului Australian,” a declarat Alize Cornet despre un meci jucat într-o temperatură de peste 32 de grade celsius înregistrate la umbră.

„Urăsc acest cuvânt, dar da, sunt o veterană a circuitului. Dau tot ce am, las totul pe teren. Nu știu dacă vă plac francezii, oameni buni, dar mi-ați transmis atât de multă iubire. Asta m-a dus mai departe,” a adăugat Alize Cornet în interviul oferit după încheierea meciului.

Faza zilei a sosit la câteva clipe după terminarea interviului. Cu bagajul pe umăr, gata să părăsească Arena Margaret Court, Alize Cornet și-a adus aminte că astăzi, 22 ianuarie e ziua sa de naștere.

Franțuzoaica i-a transmis announcer-ului această veste, iar australienii i-au cântat „La mulți ani!”, conturând o zi perfectă pentru sărbătorita Alize Cornet.

Confruntarea dintre Simona Halep și Alize Cornet va avea loc luni, 24 ianuarie.

