„Serviciul ăsta e praf!” Ce nu i-a convenit Simonei Halep în victoria ultra-rapidă din turul 3 la Melbourne

Simona Halep a dispus cu o impresionantă lejeritate de numărul 98 WTA, Danka Kovinic, în a treia rundă a competițională a Grand Slam-ului din Australia.

A fost 6-2, 6-1 în doar 65 de minute de joc pentru sportiva din România, care s-a calificat pentru a șasea oară în săptămâna a doua de concurs a Openului Australian.

La scorul de 5-2, 30-egal în setul întâi, când Simona Halep a servit prima dată pentru câștigarea setului, jucătoarea din țara noastră a comis o dublă greșeală, acuzându-se pentru această eroare, în stilul caracteristic.

„Serviciul ăsta e praf!”, a strigat Simona Halep, de îndată ce mingea a atins plasa fileului. Halep și-a menținut însă emoțiile în control și a reușit să încheie game-ul în favoarea sa, câștigând setul 1 în doar 29 de minute de joc.

”This serve is shambles”, Simona Halep says in a set where she won 71% of points played with 1st serve and place 74% of her first services in.

Halep a pus 74% din primele servicii în teren, în primul set și a câștigat 71% din punctele jucate cu prima servă, numere care confirmă prestația decentă la serviciu din primul set, în ciuda reacției sale de moment și a unui break reușit de Kovinic, în debutul setului.

În setul secund, la scorul de 5-1, Simona Halep a înregistrat o eroare neforțată pe forehand, lucru pentru care s-a taxat, din nou, aspru, lăsându-și perfecționismul să iasă la iveală: „Să lovesc mingea, nu s-o învârt aiurea, s-o lovesc!”, și-a spus Simona Halep, după care a reușit cel mai spectaculos punct al meciului, imediat în punctul următor.

"Hit it, don't spin it around aimlessly, hit it!", Simona Halep said just one point before hitting this shot.

She truly does like to dig herself holes where she comes up from even stronger. #AusOpen #Simona #Halep #Romania https://t.co/usSDLqLECC