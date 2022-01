„O înfrângere nu mai e un capăt de țară”. Simona Halep, pregătită de întoarcerea în România: „Australia, ai fost superbă!”

Simona Halep a părăsit ediția 2022 a Openului Australian luni, 24 ianuarie. Jucătoarea din România a jucat la Melbourne 5 partide, dintre care 4 în proba de simplu și una, la dublu, alături de Gabriela Ruse.

3 victorii și 2 eșecuri nu va rămâne în istoricul Simonei Halep drept o performanță notabilă în Openul Australian, dar maturizarea sportivei din țara noastră vine din maniera în care a acceptat și gestionează aceste înfrângeri.

Senină la conferința de presă și în interviurile acordate după optimea de finală cedată dramatic în favoarea franțuzoaicei Alize Cornet, Simona Halep pare să fi depășit tristețea și frustrarea semnificative, pe care le afișa în trecut după parcursuri de Grand Slam încheiate în moduri similare.

„Trec mult mai ușor acum peste înfrângerile grele. Mi-am și zis după meci că, totuși, am avut o revenire bună după anul trecut, că mă simt bine, sunt sănătoasă și asta contează. Mă bucur de alte lucruri acum și o înfrângere nu mai e un capăt de țară,” a dezvăluit Simona Halep pentru Treizecizero.

Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) va ieși din top 20 WTA, întrucât nu și-a apărat toate punctele făcute în AO 2021, când ajungea până în faza sferturilor de finală, dar nu dezarmează și anunță că plănuiește să joace două turnee relevante ale circuitului WTA în luna februarie.

„Australia, ai fost superbă. Iau cu mine doar părțile bune ale timpului petrecut aici. Abia aștept să mă întorc anul viitor,” a scris Simona Halep în postările făcute pe rețelele de socializare, făcând un bilanț al sentimentelor trăite în ultima lună de zile.

Simona Halep a petrecut aproximativ o lună în Australia, unde s-a antrenat, a câștigat un turneu de calibru WTA 250 și a legat trei victorii pe tabloul principal al Australian Open 2022. Pentru jucătoarea orginară din Constanța vor urma 2-3 zile de repaus total, urmate de o perioadă de 2 săptămâni și jumătate de pregătire pentru competițiile din Dubai și Doha.

