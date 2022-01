Australian Open o laudă pe Simona Halep: „A salvat mingi de meci ca o campioană desăvârșită!” Imaginea zilei vine din acest meci 

Simona Halep a fost eliminată de Alize Cornet în faza ultimelor 16 jucătoare prezente la Melbourne, scor 4-6, 6-3, 4-6, după o luptă de 153 de minute într-o caniculă care a măsurat peste 33 de grade Celsius la umbră, în după-amiaza acestei zile la Melbourne.

Finalul partidei a fost dramatic, lucru consemnat oficial de organizatorii australieni. Simona Halep a salvat două mingi de meci mulțumită a două lovituri fantastice, prin care a riscat totul și a câștigat, pe moment. „Simona Halep salvează mingile de meci ca o campioană de Grand Slam desăvârșită,” au scris australienii pe Twitter.

Imaginea zilei vine din meciul Simona Halep vs. Alize Cornet

Saving match point like an absolute Grand Slam champ ???? @Simona_Halep · #AusOpen · #AO2022 ????: @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/wWw4bdDOpI

A treia minge de meci nu a fost jucată însă cu aceeași putere de Simona Halep, care a trimis mingea în plasă, conturând victoria jucătoarei din Franța, aflată la prima calificare într-un sfert de finală al unui turneu de mare șlem.

Imaginea zilei a sosit tocmai la câteva secunde după încheierea partidei, Alize Cornet izbucnind în lacrimi și îngenunchind, în vreme ce Simona Halep se sprijinea, epuizată, de banda fileului, așteptând-o pentru salutul final.

Posibil cel mai curios aspect cu privire la această confruntare a fost faptul că Simona Halep a câștigat mai multe puncte decât Alize Cornet (93-88), dar aceasta va rămâne doar o particularitate statistică menită să arate nota de echilibru aproape imposibil de rupt al acestei întâlniri.

Statisticile finale ale meciului Simona Halep vs. Alize Cornet: ași 0-1, duble greșeli 1-9, procentajul primului serviciu în teren 67-66, procentajul punctelor câștigate pe prima servă 55-56, procentajul punctelor câștigate la retur 39-45, lovituri direct câștigătoare 27-22, erori neforțate 41-46, total puncte câștigate 93-88.

One for the HISTORY books ????

Thank you @alizecornet and @Simona_Halep ???? #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/TyPE0XyudN