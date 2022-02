Simona Halep se va antrena cu Serena Williams, Tsitsipas și Azarenka, la Academia de Tenis Mouratoglou 

Simona Halep a confirmat oficial despărțirea de antrenorii români, Adrian Marcu și Daniel Dobre, dar nu a vrut să elaboreze pe acest subiect, nespecificând exact motivul încetării colaborării cu cei doi tehnicieni din țară.

Număr 22 WTA la 30 de ani, jucătoarea din Constanța și-a exprimat intenția de a merge la Academia de Tenis Mouratoglou, care îi aparține antrenorului Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, cu scopul de a-și testa abilitățile alături de alți jucători de top.

Simona Halep se va antrena cu jucători ca Stefanos Tsitsipas, Victoria Azarenka și Serena Williams

În Academia Mouratoglou, Simona Halep s-ar putea întâlni cu jucători precum Stefanos Tsitsipas, Victoria Azarenka, Cori Gauff, dar și Serena Williams. „E o perioadă în care vreau să-mi iau responsabilitatea, să mă întăresc ca persoană și vreau și să experimentez. Să văd cât sunt capabilă să fac singură. Am multe sfaturi care mi-au rămas de la toți antrenorii cu care am lucrat, mai ales din cei șase ani cu Darren. Am multe idei și parcă acum vin toate, mai ales când ești relaxat și nu simți presiunea echipei.

E deja o săptămână de când nu mai este cineva care să-mi dea sfaturi la antrenamente sau să-mi spună ce nu e bine. Și atunci trebuie să îmi găsesc eu ce am greșit și ce trebuie să fac ca să fac mai bine. Și cumva vreau să mă dezvolt eu, ca jucătoare de tenis și ca om, implicit.

O să mai merg la Mouratoglou să mă antrenez. Chiar îmi doresc să merg, pentru că n-am mai fost niciodată la o academie; nici când eram mică, nu prea eram adepta ideii de academie. Dar acum chiar vreau să încerc și altceva, pentru că știu că e un nivel ridicat acolo, cu mulți jucători de top,” a declarat Simona Halep, privind planurile sale în perioada următoare în ceea ce privește perfecționarea propriului joc.

Nu e prima dată când Simona Halep joacă în WTA fără antrenor

„Confirm că m-am despărțit de domnul Marcu și de domnul Dobre, dar n-aș vrea să discut de ce am ales așa. Nu ne-am certat. Nimic de genul acesta. Suntem și rămânem în continuare prieteni. Așa am simțit eu că e mai bine pentru mine. Ei știu de ce am decis așa și e suficient.

Nu am antrenor. Nu am vorbit cu niciun antrenor în aceste zile, iar în momentul de față nu vreau să îmi iau un antrenor. Nu m-am despărțit de domnul Marcu și de domnul Dobre ca să încep cu altcineva, asta e ideea.

A mai fost un astfel de moment în 2013-2014, când am avut câteva luni în situația asta. Nu pot să zic că nu mi-a plăcut. Dar, bineînțeles, eram mult mai la început și eram mult mai speriată. Acum sunt mult mai relaxată și știu ce trebuie să fac. Îmi trebuie totuși un sparring care să poată să-mi susțină ideile și să le și facem împreună, că singură nu am cum,” a adăugat Simona Halep pentru Treizecizero.

Simona Halep mai are puțin timp până va face deplasarea în Asia, cu ocazia celor două turnee la care participă în luna februarie: WTA 500 Dubai și WTA 1000 Doha, în ultimele două săptămâni ale acestei luni.