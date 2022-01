„M-a lovit căldura și am amețit!” Simona Halep și-a anunțat programul pentru luna februarie

Simona Halep și-a încheiat vara australiană de tenis cu un trofeu câștigat în turneul WTA 250 Summer Set 1 și cu un parcurs care a numărat trei victorii în primul Grand Slam al anului.

Halep va părăsi top 20 WTA începând cu ultima zi a acestei luni, dar anunță că pofta sa de joc rămâne intactă, în ciuda rezultatului nefericit semnat în optimile Australian Open.

Programul Simonei Halep în februarie 2022

WTA 500 Dubai - 14-19 februarie

WTA 1000 Doha - 20-26 februarie

„Îmi place să joc pe căldură, dar nu când e extremă. A fost foarte cald astăzi, m-a lovit căldura din primul set și nu m-am simțit bine. Am amețit la un moment dat, mi-a fost rău, mă dureau stomacul, ficatul, la un moment dat cam toate.

Mă simt destul de împăcată că am lăsat pe teren tot ce am avut. A fost un meci bun contra unei adversare care joacă extraordinar, o luptătoare desăvârșită. Mereu am jucat câte 3 ore cu ea și știam dinaintea meciului că va fi foarte dificil. Tot respectul pentru ea, merita să câștige pentru că a fost mai puternică astăzi”, a declarat Simona Halep pentru Eurosport, notează GSP.

Simona Halep revine în circuit peste 3 săptămâni

Vorbind despre planurile sale în viitorul apropiat, Simona Halep a lăsat de înțeles că nu este interesată să participe în turneul WTA 500 de la St. Petersburg, dar va reveni cu ocazia întrecerilor de calibru WTA 500, respectiv WTA 1000 programate în Orient la Dubai și Doha.

„Încerc să mă recuperez după această perioadă lungă, de două luni, în care am dat zilnic ce am avut mai bun, și să revin sănătoasă la următorul turneu, gata să lupt din nou. Urmează 2-3 zile de pauză, sunt epuizată. Voi merge la Dubai (14-19 februarie), Doha (20-26 februarie), sper să fac treabă și acolo”, a adăugat Simona Halep.

Concluziile Simonei Halep după eliminarea în optimile Australian Open

„Consider că am ajuns la un nivel destul de bun în 2-3 luni, sunt bucuroasă de ceea ce se întâmplă. Dacă dau tot ce am mai bun, sunt împăcată, termin ziua cu bine.

Nu am idee cine va câștiga acest turneu. Nu știu cât va mai câștiga Alize, cu siguranță va resimți și ea meciul de astăzi, dar am încredere că va continua să lupte. Îi doresc succes,” a completat Simona Halep, care și-a asigurat un cec în valoare de $239,358 după acest parcurs la Melbourne.