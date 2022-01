Avantaj România! Simona Halep și Sorana Cîrstea au aflat când vor juca luni pentru un loc în sferturile Australian Open

Simona Halep - Alize Cornet, luni, ora 04:00

Sorana Cîrstea luptă pentru o calificare în premieră în sferturile Openului Australian, iar Simona Halep, pentru a ajunge în această fază competițională a șasea oară în carieră.

Programul zilei de 24 ianuarie

Dincolo de sărbătoarea Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie este ziua tenisului românesc la Australian Open. Simona Halep și Sorana Cîrstea au reușit performanța de a se califica împreună în săptămâna a doua de turneu și au aflat când vor juca pentru o calificare istorică în sferturile de finală. În turul 3, Halep și Cîrstea au dispus de Kovinic și Pavlyuchenkova.

Simona Halep revine în Arena Rod Laver, după un tur de pauză și o va înfrunta pe Alize Cornet nu înainte de ora 04:00, fus orar românesc. Sorana Cîrstea va primi replica Igăi Swiatek în Arena Margaret Court, după ora 08:30, ora României.

„A fost întotdeauna un duel dificil cu Alize. Mă aștept la o bătălie dură, ea luptă până la capăt și nu renunță niciodată. Eu sunt la fel, deci sper că va fi un meci plăcut. Fiecare partidă e diferită.

Chiar dacă am pierdut câteva meciuri cu ea, aceasta e o provocare nouă și sunt pregătită. Întotdeauna mi-a plăcut de Alize. În afara terenului, e o prezență plăcută,” a afirmat Simona Halep (15 WTA) despre următoarea sa adversară, Alize Cornet.

„Simt că Simona a revenit la cel mai bun nivel al ei. Am văzut-o jucând la Melbourne, când a câștigat turneul. Am urmărit-o de mulți ani, e o jucătoare pe care o admir, dar m-am și identificat cu ea. Are această voință puternică, luptă, joacă variat.

Ce am văzut anul trecut în jocul ei s-a schimbat. Văd că și-a revenit, fără îndoială. I se citește în ochi ambiția. Nu aș fi surprinsă să văd că va ajunge departe în acest turneu,” a afirmat jucătoarea din Hexagon.

Simona Halep vs. Alize Cornet începe luni, 24 ianuarie, nu înainte de ora 04:00 și va fi transmis live text pe www.sport.ro.

