Antrenorul Patrick Mouratoglou admite o mare eroare comisa inainte de Roland Garros: rezultate dezastruoase pentru Serena Williams in acest an pe zgura 

Serena Williams are o forma recenta pe zgura deplorabila, care nu ii confera sanse reale la castigarea unui titlu la Paris.

Antrenorul francez cu origini grecesti al Serenei Williams (8 WTA), Patrick Mouratoglou considera ca participarea Serenei Williams la turneul WTA 250 de la Parma a fost o decizie neinspirata. Eliminata in turul al doilea de Katerina Siniakova (68 WTA), scor 7-6, 6-2, tripla campioana a turneului de la Roland Garros va face deplasarea la Paris avand in bagajul moral o singura victorie obtinuta pe zgura, irelavanta analizand calibrul adversarei - 6-3, 6-2 cu Lisa Pigato (572 WTA), bifata in primul tur la Parma.

"Cred ca Serena a pierdut pentru ca nu era pregatita de joc. Nu stiu, dar cred ca nu a fost o idee buna sa joace la Parma, pentru ca evolutia de la Roma a scos in evidenta multe aspecte pe care trebuie sa le imbunatateasca pentru a se exprima din nou la cel mai inalt nivel. Sunt de parere ca intotdeauna e bine sa ai meciuri pentru ca-ti ofera o viziune de ansamblu etapei in care te afli, asa ca, intr-un fel, a fost bine pentru ca noi sa stim unde trebuie sa mai lucreze in vederea turneului de la Roland Garros," a declarat Mouratoglou, informeaza Sky Sports.

"Nu sunt ingrijorat pentru ca, daca lucreaza bine la antrenamente, atunci va fi pregatita sa joace la cel mai inalt nivel la competitia de la Paris. Ca sa fiu sincer, cand am vazut-o inainte de Australian Open, am zis: 'A jucat bine, dar a ajuns doar pana in semifinale.' Cand lumea spune ca Serena nu mai poate juca, ii ofera o motivatie in plus. Asa ca puteti sa-i transmiteti Francescai Schiavone sa o spuna mai tare, pentru ca Serena sa o auda," a mai spus Mouratoglou pentru publicatia britanica, noteaza Digi.

Serena Williams a castigat in cariera sa turneul de la Roland Garros de trei ori, in 2002, 2013 si 2015.

Rezultatele Serenei Williams pe zgura in acest sezon

Infrangere cu Nadia Podoroska (42 WTA) in primul tur la Roma, 7-6, 7-5

Victorie cu Lisa Pigato (572 WTA) in primul tur la Parma, 6-3, 6-2

Infrangere cu Katerina Siniakova (68 WTA) in turul doi la Parma, 7-6, 6-2