Simona Halep și antrenorii: „Greu, întotdeauna. Trebuie să accepți, ca într-o căsnicie, și lucrurile mai puțin bune.”

Simona Halep a declarat în cel mai recent interviu acordat presei că nu se grăbește în a-și găsi un nou antrenor, dorindu-și să se testeze pe sine ca jucătoare și ca persoană în perioada care succede încheierea parteneriatului cu antrenorii români, Adrian Marcu și Daniel Dobre.

Povestind despre cât de dificil îi este unei jucătoare de top din WTA să își găsească un antrenor, Simona Halep a spus: „Și înainte a fost greu de găsit. Și așa e mereu. Am mai vorbit cu niște fete în vestiar și mi-au spus că e foarte greu să-ți găsești un antrenor care să se potrivească cu tine, ca om, e ceva foarte sensibil. Mi s-a părut greu întotdeauna. Sunt și eu o persoană exigentă, și cu mine, dar și cu echipa. Tot timpul am senzația că trebuie mai bine, mai bine, mai bine. Într-un astfel de parteneriat, trebuie să accepți ca într-o căsnicie și lucrurile mai puțin bune, sau cele care nu-ți plac, pentru că nu poate să-ți placă o persoană sută la sută, cum nici eu nu sunt plăcută 100 la 100 de nimeni,” a declarat Simona Halep pentru Treizecizero.

În continuarea interviului, cea mai titrată jucătoare din istoria tenisului românesc feminin a încercat să descrie ce anume caută la un antrenor. „Cred că e complicat, trebuie să găsești un balans. Iar eu cu Darren l-am găsit, de asta a și rezistat relația atât de mult, pentru că el m-a înțeles foarte bine. A fost și un psiholog, nu doar un antrenor. M-a învățat și alte lucruri în afara tenisului, așa am putut deveni mai deschisă, să vorbesc cu oamenii, să fiu mai relaxată. Să nu stau tot timpul încrâncenată că trebuie să fac totul pentru tenis. Și am făcut. Asta e ideea pe care o am eu: sunt profesionistă și îmi place să muncesc 100 la 100 când mă pun pe treabă, nu-mi place cu jumătate de măsură.

Dar trebuie tot timpul să combini cu relaxarea ca să poți să reziști. Pe mine anii ăștia m-au cam epuizat emoțional. Dar asta și pentru că n-am știut să mă relaxez. Dar pe parcurs, pe final, acum în ultimii doi-trei ani, am reușit să schimb și acest lucru. Și se și vede, că vorbesc în vestiar, sunt mai deschisă cu oamenii. Și lucrul acesta mă ajută mai mult.

E sensibil să spui cum ar fi antrenorul ideal. Mi-a plăcut mult de Darren. Ca antrenor, ca psiholog, ca pedagog, ca să spun așa. Dar fiecare vede altceva într-un antrenor,” a completat Simona Halep pentru sursa menționată.

Simona Halep joacă la două turnee relevante ale calendarului anual în această lună februarie, urmând să se deplaseze întâi la Dubai, pentru turneul WTA 500 din 14-19 februarie, urmat de competiția de calibru WTA 1000 de la Doha, din 20-26 februarie.