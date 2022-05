„E singurul lucru pe care îl pot face, în acest moment” Ce a spus Patrick Mouratoglou înainte ca Simona Halep să izbucnească în râs

Simona Halep și Patrick Mouratoglou au oferit un interviu pentru CNN, în care au vorbit despre startul colaborării, dar și pe tema bătăliilor mentale duse de jucătoarea din România în ultimele 12 luni, în care s-a confruntat cu cea mai gravă accidentare a carierei - dublă ruptură musculară - care a făcut-o să rateze Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice din 2021.

„Cred că a trecut prin foarte multe momente extrem de dificile în cariera sa și a găsit o cale prin care să devină numărul 1 și dublă campioană de Grand Slam.

E foarte puternică mental și simt că are încredere în ea însăși. Această combinație poate face minuni,” a declarat Patrick Mouratoglou, doar ca să stârnească râsul Simonei Halep, care a adăugat: „Mă amuză cum vorbește, am nevoie de puțin din încrederea lui,” au fost vorbele jucătoarei din România.

Cât despre startul Roland Garros 2022, Simona Halep și Patrick Mouratoglou sunt de acord că Iga Swiatek este principala favorită la câștigarea trofeului, venind după un șir de 28 de succese consecutive.

În condițiile date, sportiva din țara noastră este pregătită să lupte din toate puterile pentru a întrece așteptările setate „Sunt pregătită mental, sunt gata să dau tot ce am mai bun. E singurul lucru pe care îl pot face, în acest moment și am nevoie să cred din ce în ce mai mult. Abia aștept să văd cât de bună pot să fiu în acest turneu,” a completat Simona Halep.

Simona Halep o va întâlni pe Nastasja Schunk (18 ani, 165 WTA) în primul tur la Roland Garros.

Biggest injury of career ????

Scared and low in confidence ????

The pressure of the pandemic and tennis bubbles ????

"I didn't see any light outside of the tunnel," @Simona_Halep tells @chrissymacCNN #RolandGarros

???? https://t.co/BtbJOCOm7y pic.twitter.com/aWMoDO52IM