Ce avere are, după 27 de ani de carieră, Serena Williams, multi-milionara care va deveni miliardară

La 40 de ani, Serena Williams (41 WTA) este multi-milionară „self-made”, ocupând locul 98 în clasamentul mondial Forbes, care ține cont de femeile care și-au făcut averi pe cont propriu. Valoarea totală a posesiunilor Serenei Williams ajunge în toamna anului 2021 la suma colosală de $240 de milioane.

Jucătoare profesionistă încă din anul 1995, Serena Williams a câștigat în cele două decenii și jumătate de tenis $94,518,971, o sumă pe care, natural, a reinvestit-o în continuarea carierei, dar mai ales în business. În prezent, Serena Williams este implicată financiar în nu mai puțin de 66 de start-up-uri și deține, alături de Venus Williams, acțiuni în proporție de 0,5% din valoarea totală a echipei de fotbal american din NFL, Miami Dolphins.

„De obicei, îmi investesc banii. Sunt cea mai plictisitoare persoană. Nu îi cheltui, ci îi investesc. Nu am fost bună în a ști cum să mă răsplătesc, învăț asta acum. M-am gândit la niște bijuterii,” spunea Serena Williams pentru People, în 2020, notează Sportscasting.

Top WTA all-time earners, updated 11/01. Serena leading comfortably. 1. ???????? Serena Williams, $94,518,971

2. ???????? Venus Williams, $42,280,541

3. ???????? Maria Sharapova, $38,777,962

4. ???????? Simona Halep, $37,942,291

5. ???????? Caroline Wozniacki, $35,233,415 2022? Halep overtakes Sharapova! pic.twitter.com/lMBj4JxQbo — Marcu (@Marcuucram) November 4, 2021

Serena Williams, mai bogată decât soțul său, Alexis Ohanian Jr.



Serena Williams are o avere de aproape trei ori mai mare decât Venus Williams, al cărei net worth ajunge la $95 de milioane, puțin peste dublul sumei totale a premiilor încasate din tenis, $42,280,541. Fascinant, faptul că nu doar Serena, ci și Venus Williams are o avere mai mare decât soțul Serenei, Alexis Ohanian Jr., co-fondator Reddit, o companie evaluată la peste 10 miliarde de dolari, în 2021. Valoarea netă a averii soțului Serenei Williams se învârte în jurul sumei de $80 de milioane.

O parte mai consistentă din veniturile încasate de Serena Williams în cei 25 de ani de excelență în lumea sportului a venit din colaborări. Printre sponsorii care au plătit pentru a fi promovați prin intermediul imaginii Serenei Williams se numără Nike, Wilson, Gatorade, Pepsi, Aston Martin, Beats by Dre, IBM, AT&T, Ford, Gucci, dar și JP Morgan.

Recent, Serena Williams a încheiat un contract de colaborare cu Amazon Studios, companie care va lansa un documentar despre ea pe platforma Amazon Prime Video.

În prezent, Serena Williams nu mai este cea mai bine plătită sportivă din lume, secondând-o pe Naomi Osaka, care însumează venituri anuale de $60 de milioane, cu aproximativ 33% mai mult decât Serena Williams. În tot acest timp, Serena Williams a decis să facă investiții cu profil de risc mai ridicat, investind în NFT-uri, o componentă a viitorului metaverse.

„Când eram mică, nu eram cea mai bogată, dar am avut o familie bogată în spirit. Să stau aici în fața voastră având atâtea titluri câștigate e un lucru la care nu m-am gândit că s-ar putea întâmpla. Am ieșit pe teren cu o rachetă, o minge și speranță,” spunea Serena Williams în cadrul US Open 2008, ediție în care a câștigat cel de-al nouălea titlu de mare șlem.

Serena Williams, activă în acțiuni caritabile



Serena Williams este una dintre sportivele care nu au uitat să ofere înapoi din veniturile generoase pe care le-a încasat de pe urma unei cariere în care a cucerit, până în prezent, 73 de trofee, dintre care 23 au fost titluri de mare șlem.

Fundația Elton John AIDS, Spitalul Great Ormond Street, Hearts of Gold, Fundația Common Ground, Proiectul Small Steps, Fundația HollyRod, Beyond the Boroughs National Scholarship Fund, World Education, Fundația Eva Longoria și Fundația Caliber sunt doar câteva dintre organizațiile pe care Serena Williams le-a ajutat financiar.

S by Serena



Urmărită de 13,8 milioane pe Instagram și de 10,7 milioane pe Twitter, Serena Williams nu a ratat ocazia de a-și construi un business pe care să îl promoveze prin propriile canale de social media.

„S by Serena” este numele companiei care vinde haine pentru femei puternice, sexy și sofisticate, gândite de Serena Williams, după cum este scris în descrierea website-ului. Prin această companie, Serena Williams livrează haine, accesorii și merchandise.