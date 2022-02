Legătura dintre Toni Iuruc și demiterile antrenorilor români de către Simona Halep: ce nu a funcționat în ultimele luni

Simona Halep a încheiat parteneriatul cu antrenorii români pe care i-a angajat după încheierea parteneriatului cu Darren Cahill, anunțându-i în ultimele 7 zile pe Daniel Dobre și Adrian Marcu de intențiile sale.

Problemele de comunicare dintre Simona Halep și cei doi tehnicieni români au fost remarcate de Sport.ro încă de la începutul perioadei de colaborare, în luna octombrie a anului trecut, când interacțiunea dintre Simona Halep - Adrian Marcu și Daniel Dobre a fost cvasi-inexistentă pe durata desfășurării Transylvania Open, atât în timpul antrenamentelor, cât și în privirile transmite în timpul partidelor.

Lipsa de apropiere dintre antrenori și Simona Halep a fost confirmată de cea mai emoțională reacție a sportivei din România înregistrată la Australian Open.

Condusă de Alize Cornet și doborâtă de un val de caniculă în optimea de finală a Openului Australian, Simona Halep a strigat, în semn de disperare: „Hai, Toni, măcar tu. Zi ceva acolo!”

După un prim set pierdut cu 6-4 în 48 de minute de joc, în fața franțuzoaicei Alize Cornet, Simona Halep a acuzat crampe și oboseală imposibil de neglijat în startul setului doi, confesându-se: „Mor!”, a spus în game-ul trei al setului secund.

În același game, după un punct cedat printr-o eroare neforțată, Simona Halep și-a îndreptat privirea înspre tribune și a implorat susținere din partea soțului său, în contextul în care echipa sa a rămas tăcută: „Hai, Toni, măcar tu. Zi ceva acolo!”, a fost mesajul transmis de Simona Halep în auzul spectatorilor din tribunele Arenei Rod Laver.

În startul setului decisiv al meciului cu Alize Cornet, soțul Simonei Halep a fost filmat ridicându-se în picioare și aplaudându-și puternic partenera de viață.

