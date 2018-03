SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA, ORA 06:00, INDIAN WELLS | A patra intalnire intre cele doua! Simona, impresionata: "Iubesc jocul ei!"

Urmareste aici meciul dintre Simona Halep si Naomi Osaka din semifinalele Indian Wells, de la ora 06:00!

Simona Halep - Naomi Osaka va fi ultima partida a zilei si se va juca sambata dimineata, in jurul orei 06:00, au anuntat organizatorii turneului.

Simona Halep o va intalni pe Osaka pentru a patra oara in cariera. Pana acum, sportiva din Romania a castigat toate cele trei meciuri, ultima confruntare dintre cele doua fiind chiar in acest an, in 16-imile Australian Open.

A doua semifinala de la Indian Wells este partida Venus Williams - Daria Kasatkina, meci programat tot sambata dimineata, ora 04:00.

Simona se teme de vantul care i-a pus probleme la sfertul cu Petra Martic.

"Sper sa nu avem parte de vant. Nu e asa usor sa joci impotriva ei, pentru ca loveste puternic mingea. Va fi greu, dar vreau sa ma concentrez mai mult pe jocul meu decat pe al ei", a declarat Simona Halep in cadrul unei conferinte de presa.

Intrebata daca ii place jocul tenismenei nipone, Simona a raspuns zambind: "Il iubesc".

Halep si Osaka se intalnesc pentru a patra oara. Pana, acum Simona s-a impus de fiecare data, insa Osaka a crescut mult, iar acum sustine ca stie ce trebuie sa faca pentru a trece de liderul clasamentului WTA.

Osaka e poreclita "Mica Serena" pentru forta cu care loveste in minge. Ea a facut insa si multe erori in duelurile cu Simona, aspect pe care vrea sa-l remedieze.



"In meciurile trecute am comis multe erori nefortate, asa ca voi incerca sa nu ma mai grabesc sa finalizez punctele imediat. Asta si voi fi fericita ca ma aflu in aceasta pozitie. Bineinteles ca voi incerca sa ajung in finala, dar in momentul de fata sunt fericita ca sunt in semifinale", a declarat Naomi Osaka in cadrul unei conferinte de presa.



Meciurile de pana acum

2016, Fed Cup: 4-6, 6-2, 6-3;

2017, Miami: 6-4, 2-6, 6-3;

2018, Australian Open: 6-3, 6-2.

Simona a dezvaluit la Indian Wells ca era timida cand avea 8 ani si a plans inaintea primului meci.

Semifinala dintre Simona Halep si Naomi Osaka se va disputa sambata dimineata de la ora 6:00.