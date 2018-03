SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA, INDIAN WELLS | Organizatorii au anuntat programul: cand se va juca meciul ce o poate duce pe Simona in finala

Simona Halep va juca in semifinale la Indian Wells contra lui Naomi Osaka.

Simona Halep - Naomi Osaka va fi ultima partida a zilei si se va juca sambata dimineata, in jurul orei 06:00, au anuntat organizatorii turneului.



Simona Halep o va intalni pe Osaka pentru a patra oara in cariera. Pana acum, sportiva din Romania a castigat toate cele trei meciuri, ultima confruntare dintre cele doua fiind chiar in acest an, in 16-imile Australian Open.



A doua semifinala de la Indian Wells este partida Venus Williams - Daria Kasatkina, meci programat tot sambata dimineata, ora 04:00.