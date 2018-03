Investitie de 10 milioane de euro a Simonei Halep! Ce construieste la Constanta. FOTO

Simona Halep isi investeste banii castigati din tenis in afacerile din Romania.

Dupa ce a cumparat doua hoteluri in Brasov, Simona Halep si-a deschis o cafenea in Constanta, iar acum construieste doua blocuri in care a investit 10 milioane de euro. Unul este deja ridicat, iar lucrarile pentru al doilea au inceput deja. Cele doua imobile sunt situate in apropierea locului in care locuieste Simona. De afacerile Simonei se ocupa fratele ei, Nicolae.

Halep a castiga 23 de milioane de dolari pana acum doar din premiile de la turneele le care a participat. Ea a semnat un contract Nike de 1,7 milioane de euro pe an. In 2017, Simona a castigat 6,2 milioane de dolari.

Simona Halep e numarul 1 WTA in acest moment, iar maine dimineata de la ora 6 o intalneste pe Naomi Osaka in semifinalele de la Indian Wells.

