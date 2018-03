HALEP VS OSAKA, INDIAN WELLS | "Simona arata si joaca precum un NR.1 MONDIAL!" CTP, despre victoria Simonei: "Mi-a intins si mie nervii!"

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Halep a avut parte de cel mai dificil meci de pana acum la Indian Wells. Ea a revenit de la 0-3 in setul al treilea, dupa ce a pierdut la tie break setul al doilea. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu spune ca vantul a incurcat-o mai mult pe Simona, iar tensiunea partidei s-a extins pana la telespectatorii meciului.

"Un meci foarte tensionat. Mi-a intins si mie nervii Simona in noaptea asta. O victorie foarte pretioasa in ciuda locului 51 pe care il ocupa Martic. O stiu pe Martic, am si scris de ea, e o jucatoare extrem de talentata care din pacate a avut parte de accidentari care au tinut-o mult dincolo de teren. E cea mai dificila adversara a Simonei aici la Indian Wells.

A mai fost ceva, vantul foarte puternic, care altereaza jocul si reduce din diferenta valorica intre jucatoare. Asa se intampla in conditii de vant", a spus Cristian Tudor Popescu la Digi.



Popescu e de parere ca Simona demonstreaza acum ca poate sa joace ca un numar 1 mondial, pozitia ocupata in clasamentul WTA in acest moment.

"Inca o proba de ce inseamna Simona Halep in 2018, ce acumulari exceptionale a realizat anul trecut in plan psihologic, tactic si tehnic. Hai sa ne uitam la serviciul Simonei. A facut o singura dubla greseala. A servit bine, un serviciu pe care nici nu il visa Simona acum 1 an si ceva. Inca un meci care se aduna la zestrea tactica si psihologica a Simonei.Simona e numarul 1 mondial si are un joc de numar unu", a declarat jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

HALEP VS OSAKA in semifinale!

Naomi Osaka a produs surpriza sferturilor de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (SUA), reusind sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, favorita numarul 5, in fata careia s-a impus in doua seturi, 6-2, 6-3, intr-o partida disputata miercuri.

La prima sa prezenta intr-o semifinala a unui turneu de categoria Premier Mandatory, Osaka (20 ani, locul 44 WTA) o va infrunta pe romanca Simona Halep (26 ani), numarul unu mondial, care s-a calificat la randul ei in penultimul act dupa ce a invins-o in trei seturi, 6-4, 6-7 (7/5), 6-3, pe croata Petra Martic, la capatul unui joc care a durat doua ore si 23 de minute.

Halep si Osaka s-au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna de fiecare data. Primul lor duel a avut loc in 2016, in turul al treilea de la Roland Garros, unde romanca s-a impus cu 4-6, 6-2, 6-3. Un an mai tarziu, la turneul de la Miami, Halep a invins-o pe nipona tot in trei seturi, 6-4, 2-6, 6-3, ultima confruntare lor avand loc anul acesta, in luna ianuarie, in optimile de finala ale Openului Australiei, unde Simona a obtinut victoria in doua seturi, 6-3, 6-2.