HALEP - OSAKA, INDIAN WELLS | Miza URIASA: Daca se califica in finala, Simona ramane pana in MAI pe primul loc WTA

Simona Halep se distaneaza la 1120 de puncte WTA de Caroline Wozniacki daca se califica in finala de la Indian Wells.

Pe langa premiul urias in bani de la "al cincilea turneu de Grand Slam", asa cum este poreclit Indian Wells, Halep poate sa-si aranjeze locul din clasamentul WTA pentru o perioada mai lunga.

Daca trece azi de Naomi Osaka, Simona acumuleaza 8550 de puncte, cu 1120 mai multe decat are Caroline Wozniacki in acest moment.

Daca va castiga trofeul de la Indian Wells pentru a doua oara, Simona s-ar distanta si mai mult, la 1470 de puncte in fata principalei adversare.

Urmeaza turneul de la Miami, acolo unde Simona a ajuns in sferturi anul trecut. Wozniacki a jucat finala si are din nou puncte de aparat.

In acest caz, Simona pare ca are cale libera la locul 1 WTA pana in luna mai, la turneul de la Madrid. Acolo se schimba situatia. Halep a castiga turneul in 2017, in timp ce Wozniacki a iesit in turul 3.

