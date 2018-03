SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA, INDIAN WELLS | "Acum stiu ce sa fac!" Osaka si-a anuntat planul de batalie cu Simona

Simona Halep se bate cu Naomi Osaka in semifinalele de la Indian Wells sambata dimineata, de la ora 6.

Halep si Osaka se intalnesc pentru a patra oara. Pana, acum Simona s-a impus de fiecare data, insa Osaka a crescut mult, iar acum sustine ca stie ce trebuie sa faca pentru a trece de liderul clasamentului WTA.

Osaka e poreclita "Mica Serena" pentru forta cu care loveste in minge. Ea a facut insa si multe erori in duelurile cu Simona, aspect pe care vrea sa-l remedieze.



"In meciurile trecute am comis multe erori nefortate, asa ca voi incerca sa nu ma mai grabesc sa finalizez punctele imediat. Asta si voi fi fericita ca ma aflu in aceasta pozitie. Bineinteles ca voi incerca sa ajung in finala, dar in momentul de fata sunt fericita ca sunt in semifinale", a declarat Naomi Osaka in cadrul unei conferinte de presa.

Meciurile de pana acum

2016, Fed Cup: 4-6, 6-2, 6-3;

2017, Miami: 6-4, 2-6, 6-3;

2018, Australian Open: 6-3, 6-2.

Semifinala dintre Simona Halep si Naomi Osaka se va disputa sambata dimineata de la ora 6, live pe www.sport.ro.