SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA, INDIAN WELLS | "Si-a invins din nou cel mai greu adversar!" Reactii din presa internationala dupa victoria Simonei cu Mertici

Simona Halep s-a calificat cu emotii in semifinalele de la Indian Wells.

Pe un vant puternic, Simona s-a luptat doua ore si jumatate cu Petra Mertici, dar si cu ea insasi. Simona a avut din nou nevoie de Darren Cahill pentru a se calma, iar interventia australianului a dat roade. In turul urmator, Halep se bate cu Naomi Osaka, pe care a invins-o anul acesta la Australian Open.



"Simona Halep si-a invins din nou cel mai greu adversar", scrie Tennis Magazine.



"In general, tenismenii au de a face cu un singur oponent. Insa in ziua aceasta, Halep a avut trei: Martici, vantul si, asa cum am vazut deseori in trecut, ea".



"Vizita lui Cahill s-a dovedit a fi asemanatoare cu cea a unei pastile care dureaza un timp pentru a da randament", a mai scris sursa citata.

Alte reactii din presa internationala:

"Numarul 1 mondial a tremurat un pic pentru calificarea in semifinale. Intr-o intalnire 'deranjata' de vant, cele doua tenismene au comis o sumedenie de erori nefortate (37 pentru Halep, 43 pentru Martic) " - L'Equipe.

"Simona Halep s-a luptat cu vantul si cu un adversar cicalitor pentru a ajunge in semifinale la BNP Paribas Open. Cu acest succes, romanca a ajuns la 18 victorii si doar o infrangere in 2018" - ESPN.



"Favorita numarul 1, Simona Halep, a ajuns intre primele 4 tenismene de la Indian Wells pentru a treia oara in cariera. Halep s-a luptat cu frustrarea, vantul si Martic pentru un loc in semifinale" - WTA.