GEST RAR al Simonei Halep! Arbitrul i-a acordat punctul, dar Simona a cerut rejucarea! Cum a reactionat adversara ei. VIDEO

Simona Halep a trecut cu emotii de Petra Martic la Indian Wells. Urmeaza Naomi Osaka in semifinalele competitiei.

Simona Halep s-a calificat in semifinale la Indian Wells, dupa 6-4, 6-7 (7/5), 6-3 cu Petra Martic. In debutul meciului, la scorul de 2-0, Simona a facut un gest vazut mai rar pe teren.

Arbitrul de linie a strigat "out", Simona a cerut challenge, iar reluarea i-a dat dreptate. Arbitra de scaun i-a acordat punctul Simonei, pe motiv ca Petra ar fi lovit deja gresit atunci cand tusierul a intervenit. A fost momentul in care Halep a cerut rejucarea punctului, reusit astfel sa primeasca respectul publicului, dar si al adversarei.

Halep se dueleaza vineri seara cu Naomi Osaka in semifinalele de la Indian Wells. Halep se poate distanta in clasamentul WTA fata de Caroline Wozniacki, eliminata deja. Daneza pierde puncte importante pentru ca anul trecut a jucat finala in SUA.

In urma rezultatelor de la Indian Wells, Halep are locul 1 asigurat si pentru turneul de la Miami. Daca romanca pierde in primul tur iar Wozniacki castiga turneul, diferenta dintre ele ar fi de 105 puncte in favoarea romancei.