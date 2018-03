Simona Halep si "Batalia sexelor"! Cu cine s-a pozat romanca inainte de semifinala de la Indian Wells FOTO

Simona Halep s-a intalnit cu actrita Elisabeth Shue dupa ultimul antrenament la Indian Wells. Romanca s-a pozat cu protagonista filmului "Batalia Sexelor" si a urcat fotografia pe Twitter.

"Am foarte onorata sa o intalnesc pe Elisabeth Shue si pe fetita ei frumoasa. Mi-a placut mult ultimul ei film", a scris Simona Halep.

Filmul spune povestea unei intalniri istorice din tenis, intre campioana Billie Jane King si si fostul campion Bobby Riggs. Meciul de tenis a fost numit "Batalia sexelor" si a avut o audienta uriasa la TV - 90 de milioane de telespectatori.



I was very honoured to meet Elisabeth Shue and her beautiful daughter today. I loved her latest movie #battleofthesexes ???? pic.twitter.com/naTC2oLsxu