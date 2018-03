SIMONA HALEP, INDIAN WELLS | Halep, despre momentul tensionat cu Darren Cahill! De ce l-a lasat pe australian sa vorbeasca singur

Simona Halep a avut din nou un moment ciudat pe teren cu Darren Cahill.

Halep l-a chemat pe Darren Cahill in setul al treilea, intr-un moment de tensiune maxima al duelului cu Petra Mertici.

Simona a avut un schimb ciudat de replici cu Cahill, dupa care s-a ridicat pe de banca si l-a lasat pe acesta sa vorbeasca singur. Simona s-a dus spre arbitru si a intrebat daca s-a terminat pauza, in timp ce Cahill inca ii dadea indicatii.

La conferinta de dupa meci, Simona spune ca l-a chemat pe Cahill doar ca sa se calmeze.

"Stiam ce mi-a spus, dar am vrut sa-l chem sa ma calmeze, ceea ce s-a intamplat dupa ce am pierdut urmatorul game. Dupa aceea mi-am dat seama ca ceva nu este in regula si ca trebuie sa ma calmez. Mi-a spus ca trebuie sa lovesc mingea deoarece fortam prea tare la un moment", a spus Simona la conferinta de presa.



Halep s-a impus in trei seturi, 6-4, 6-7, 6-3. In semifinale, Halep o va intalni pe japoneza Naomi Osaka.