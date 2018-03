Simona, "regina tenisului" in Marca! Halep le-a dezvaluit spaniolilor ce rol a jucat Ion Tiriac in ascensiunea sa

Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian wells.



Simona Halep a vorbit cu jurnalistii de la Marca inaintea meciului cu Osaka din semifinale si le-a dezvaluit acestora rolul important jucat de Ion Tiriac in cariera sa. Halep a fost supranumita "Regina tenisului" de cotidianul spaniol.

"Ion a fost foarte important. I-am simtit mereu sustinerea, in fiecare moment, in fiecare secunda a parcursului meu. Imi da sfaturi bune si datorita lui sunt o jucătoare puternica. Chiar daca nu e pe banca mea in timpul turneelor, il consider ca parte a echipei mele. E un prieten si sustinerea lui este neconditionata", a declarat Halep pentru Marca.

Simona Halep - Naomi Osaka, una dintre semifinalele de la Indian Wells, se va juca vineri.