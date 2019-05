SIMONA HALEP, IN SEMIFINALE LA MADRID | Reactia Simonei dupa victoria cu Barty: "Nu stiu cum am castigat, inca iau antibiotice!" Ce a spus despre posibilul meci cu Osaka

Simona Halep va urca pe locul 2 in clasamentul WTA dupa victoria cu Barty.

Simona Halep a dezvaluit ca are probleme medicale in ciuda unei noi victorii superbe la Madrid.

"E un turneu foarte special pentru mine. Nu stiu de unde am energie pentru ca inca mai iau antibiotice, nu stiu cum am reusit sa castig astazi. Sunt foarte motivata cand vin aici, publicul este foarte bun cu mine si mereu am energie pozitiva pe aceasta arena.



Sunt inca departe de titlul cu numarul 3 (la Madrid). Sunt doar in semifinale, e o provocare mare partida de maine. Ma voi gandi doar la acel meci, vreau sa joc cel mai bun tenis al meu" a spus Simona Halep dupa victoria in fata lui Ashleigh Barty cu 7-5, 7-5.

Meci cu Osaka sau posibil loc 1

Simona Halep va urca sigur pe locul 2 in clasamentul mondial dupa calificarea in semifinalele turneului de la Madrid! Simona poate urca chiar pe locul 1 in topul mondial, insa trebuia ca Naomi Osaka sa piarda partida de astazi contra lui Bencic.

Daca o invinge pe Bencic, Osaka va fi adversara Simonei in semifinale.