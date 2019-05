SIMONA HALEP - BELINDA BENCIC: Darren Cahill a reactionat imediat dupa victorie: "E ceva in orasul ala!" 

Simona Halep a invins-o pe Belinda Bencic cu 6-2; 6-7(2); 6-0 si s-a calificat din nou in marea finala. Daca va cuceri trofeul, Simona Halep va redeveni numarul 1 WTA incepand de luni.



Darren Cahill crede ca Madridul scoate ce e mai bun din Simona Halep si i-a urat succes in finala de sambata, cand poate juca cu Sloane Stephens sau Kiki Bertens.



"Frumos, Simo! O noua finala la Madrid. E ceva in orasul ala spaniol care scoate ce e mai bun din tine! Foarte bine si mult succes maine! Hai, Simo!", a postat Darren Cahill pe Twitter imediat dupa victoria fostei sale eleve.

Beauty Simo.. another final in Madrid. Something about that Spanish city that brings out the best in you! Well done and good luck tomorrow @Simona_Halep ???????? #haisimo