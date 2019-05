SIMONA HALEP - BELINDA BENCIC, MADRID 2019 | FOARTE TARE! Cum a reactionat Simona cand a aflat care e noua ei porecla!

Simona Halep se bate azi cu Belinda Bencic in semifinale la Madrid, dar si pentru sansa de a redeveni numarul 1 WTA.

Dupa un inceput de an ezitant, Simona Halep si-a recaparat forma de lider mondial pe zgura, suprafata ei favorita. Statisticile WTA arata cifre devastatoare in favoarea Simonei Halep in ultimii 4 ani, cu un numar aproape dublu de puncte fata de adversarele ei pe aceasta suprafata.

Simona Halep a fost poreclita "Regina zgurii" pentru jocul demonstrat, titlul ce o onoreaza pe jucatoarea romanca.



Simona Halep: Sunt cea mai fericita din lume pe zgura!

"Sunt motivata de cuvintele frumoase, sa vad ca oamenii cred ca sunt foarte buna pe zgura si toate statisticile spun asta. Nu pun presiune pe zgura, dar sunt cea mai fericita din lume pe zgura. Am avut rezultate bune in ultimii 4-5 ani. Nu mi-e frica, ies acolo si vreau sa vad daca inca sunt foarte buna pe zgura", a spus Simona Halep la conferinta de presa.



Halep se adapteaza mai usor la jocul adversarei pe zgura!

Un motiv pentru care Simona Halep se simte mai bine pe zgura este capacitatea ei de a se adapta mai bine la jocul adversarei. A intalnit jucatoare complet diferite pana in semifinalele de la Madrid si n-a pierdut niciun set pana acum.

"Am zis ca e diferit pe zgura, dar chiar si asa a fost greu. Fiecare punct a contat, am incercat sa fiu calma pentru ca uneori fortez si ratez. Cu ea trebuie sa tin mingea in teren. Am incercat si sa mixex, la fel cum face ea.", a mai spus Simona Halep dupa victoria cu Ashleigh Barty.



Punctele castigate pe zgura din 2015 si pana acum



1. Simona Halep: 8107

2. Serena Williams: 4965

3. Garbiñe Muguruza: 4598

4. Kiki Bertens: 4148

5. Elina Svitolina: 4067

6. Samantha Stosur: 3500

7. Petra Kvitova: 3349

8. Madison Keys:3144

Simona Halep a jucat sub tratament la Madrid!

Halep a uitat de raceala care o chinuie pe zgura de la Madrid. A aratat cel mai bun tenis al ei deoarece este fericita in capitala Spaniei, unul din turneele ei favorite.

"Mai am o zi de luat tratament, energia mea nu e la 100%, dar dupa cum am vazut, am jucat foarte bine. Poate pentru ca am fost relaxata si nu am avut asteptari. Semifinala aici e un rezultat foarte bun dupa dezamagirea din FED Cup. Dar sunt mereu motivata aici, imi place terenul, imi place atitudinea, multi prieteni vin aici, familia, e mai usor sa fiu relxata si fericita pe teren. Cand sunt asa joc cel mai bun tenis al meu.", a incheiat Simona.

TOTUL SAU NIMIC PE ZGURA PENTRU SIMONA HALEP!

Simona Halep e in fata unor saptamani uriase pentru cariera ei. La Roma si Roland Garros are o multime de puncte de aparat, dupa ce anul trecut a jucat finala in Italia si a cucerit primul Grand Slam din cariera la Paris. Daca isi egaleaza performantele va fi numarul 1, insa daca esueaza poate sa iasa si din top 10 WTA.

